Путин подписал закон о самовыгуле домашних животных в России

Региональные власти смогут самостоятельно запрещать или ограничивать самовыгул домашних животных. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Регионы получили возможность самостоятельно регулировать правила содержания и выгула домашних питомцев. Закон также содержит методические указания по обращению с бездомными животными, если те угрожают жизни и здоровью граждан.
Чиновники тех или иных регионов теперь могут запрещать самовыгул животных на определенных территориях. Ими могут стать муниципальные и образовательные учреждения, а также зоны повышенной опасности.