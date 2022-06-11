Путин подписал указ, разрешающий МО РФ определять случаи для получения первой помощи военными

Согласно новому закону, военное ведомство разрабатывает и утверждает перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, а также правила ее оказания, стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества. Особенности оснащения последних также будет находиться в ведении федеральных органов исполнительной власти, которые занимаются управлением иными воинскими формированиями.