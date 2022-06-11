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Путин подписал указ, разрешающий МО РФ определять случаи для получения первой помощи военными

Путин подписал указ, разрешающий МО РФ определять случаи для получения первой помощи военными
kremlin.ru / Администрация президента России

Министерство обороны России получило разрешение самостоятельно определять случаи, когда военнослужащие имеют право получать первую помощь. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно новому закону, военное ведомство разрабатывает и утверждает перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, а также правила ее оказания, стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества. Особенности оснащения последних также будет находиться в ведении федеральных органов исполнительной власти, которые занимаются управлением иными воинскими формированиями.

Отмечается, что до этого особенности медицинского обеспечения в армии не учитывались законами, регулирующими оказание первой помощи.

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