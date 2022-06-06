Путин подписал указ о выплатах семьям росгвардейцев, погибших в ходе военных операций

Федеральное агентство новостейПрезидент России Владимир Путин подписал указ о выплатах членам семей служащих Росгвардии, погибших в ходе военных операций в ДНР, ЛНР, на Украине и Сирии в размере 5 млн рублей. Категории членов семей, имеющих право на получение денежных средств, устанавливаются законодательством. «В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в разме..

Федеральное агентство новостей

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах членам семей служащих Росгвардии, погибших в ходе военных операций в ДНР, ЛНР, на Украине и Сирии в размере 5 млн рублей.

Категории членов семей, имеющих право на получение денежных средств, устанавливаются законодательством.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях» — уточняется в указе.

Документ вступил в силу сразу после его подписания. Указ опубликован на портале правовой информации.