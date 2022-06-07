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Путин подписал указ о реформировании структуры МВД из-за украинского кризиса

Путин подписал указ о реформировании структуры МВД из-за украинского кризиса
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении реформы внутри Министерства внутренних дел страны. Документ появился на официальном интернет-ресурсе правовой информации. 

Согласно указу российского лидера, будет укреплено оперативное управление, которое займется организацией работы органов внутренних дел на территории ЛНР и ДНР. Сообщается, что причиной нововведений стал украинский кризис.

Напомним, что Вооруженные силы РФ продолжают проведение спецоперации по освобождению Донбасса. Глава российского государства выразил уверенность в том, что она будет доведена до конца.

мвд Путин указ
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