Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Ранее стало известно, что генералы Александр Лапин и Сергей Суровикин озвучили Путину свои предложения по развитию наступательной операции в рамках СВО на Украине.

Соответствующий указ был подписан президентом России сегодня. Отмечается, что с предложением о присвоении звания Героев РФ двум генералам к Путину обратился глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.