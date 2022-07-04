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Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
MOD Russia/via Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев РФ командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александру Лапину и командующему 8-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майору Эседулле Абачеву.

Соответствующий указ был подписан президентом России сегодня. Отмечается, что с предложением о присвоении звания Героев РФ двум генералам к Путину обратился глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Ранее стало известно, что генералы Александр Лапин и Сергей Суровикин озвучили Путину свои предложения по развитию наступательной операции в рамках СВО на Украине.

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