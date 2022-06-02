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Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта новому главе МЧС Куренкову

Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта новому главе МЧС Куренкову
Global look press.Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее российский лидер также распорядился, чтобы новый глава МЧС был включен в состав Совета безопасности России. До 25 мая Куренков занимал должность замдиректора Росгвардии. 

Предыдущий руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске при попытке спасения кинорежиссера Александра Мельника.   

мчс Путин Россия
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