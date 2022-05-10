Путин подписал указ о назначении временно исполняющих обязанности глав ряда регионов России

В частности, на пост врио главы Марий Эл назначен Юрий Зайцев, Кировской области — Александр Соколов, Рязанской – Павел Малков, Саратовской – Роман Бусаргин, Томской – Владимир Мазур. Соответствующее решение было принято после того, как главы этих регионов сложили свои полномочия.