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    Путин подписал указ о назначении временно исполняющих обязанности глав ряда регионов России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин подписал указ о назначении временно исполняющих обязанности глав ряда регионов России

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин назначил на должности временно исполняющих обязанности глав ряда регионов РФ.

    В частности, на пост врио главы Марий Эл назначен Юрий Зайцев, Кировской области — Александр Соколов, Рязанской – Павел Малков, Саратовской – Роман Бусаргин, Томской – Владимир Мазур. Соответствующее решение было принято после того, как главы этих регионов сложили свои полномочия.

    Ранее российский лидер провел личные встречи с каждым из чиновников, которых сегодня назначили на посты временно исполняющих обязанности глав регионов. 

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