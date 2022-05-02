Путин подписал указ о единовременной выплате командированным в ЛДНР в случае гибели

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Командированные служащие в Донецкую и Луганскую народные республики получили право на разовые выплаты. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.
В случае их гибели сумма составит 5 млн рублей и будет передана семье, а при ранении пострадавшему полагается 3 млн.
Российский лидер также подписал постановление о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
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