Путин подписал обобщающий закон об иностранных агентах в России

Президент России Владимир Путин подписал обобщающие нормы об иностранных агентах в России. Закон уточняет ряд понятий, связанных с лицами и организациями, которые находятся под влиянием других государств.
Текст документа разъясняет, что иноагентами могут быть признаны граждане и компании, которые получают поддержку из-за рубежа или ведут политическую деятельность против безопасности России. Закон также подразумевает введение единого реестра иноагентов вместо четырех существующих. Нормы вступят в силу с 1 декабря 2022 года.