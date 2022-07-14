Путин подписал обобщающий закон об иностранных агентах в России

Текст документа разъясняет, что иноагентами могут быть признаны граждане и компании, которые получают поддержку из-за рубежа или ведут политическую деятельность против безопасности России. Закон также подразумевает введение единого реестра иноагентов вместо четырех существующих. Нормы вступят в силу с 1 декабря 2022 года.