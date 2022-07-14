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Путин подписал обобщающий закон об иностранных агентах в России

Путин подписал обобщающий закон об иностранных агентах в России
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал обобщающие нормы об иностранных агентах в России. Закон уточняет ряд понятий, связанных с лицами и организациями, которые находятся под влиянием других государств.

Текст документа разъясняет, что иноагентами могут быть признаны граждане и компании, которые получают поддержку из-за рубежа или ведут политическую деятельность против безопасности России. Закон также подразумевает введение единого реестра иноагентов вместо четырех существующих. Нормы вступят в силу с 1 декабря 2022 года. 

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