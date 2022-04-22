Путин поднял на обсуждение с Совбезом вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве

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Президент
России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы сотрудничества на
постсоветском пространстве. Об этом заявил сам российский лидер.
Переговоры
прошли с участием постоянных членов Совета безопасности РФ в пятницу, 22
апреля.
«Мы сегодня
рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском
пространстве», — отметил Путин.
Глава
РФ подчеркнул, что проработкой данных вопросов по линии правительства
занимается вице-премьер Алексей Оверчук.
Ранее
первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский дал
высокую оценку развитию российской экономики на фоне санкционного влияния стран
Запада.
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