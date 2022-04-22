    В тренде

    Путин поднял на обсуждение с Совбезом вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин поднял на обсуждение с Совбезом вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент
    России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы сотрудничества на
    постсоветском пространстве. Об этом заявил сам российский лидер.

    Переговоры
    прошли с участием постоянных членов Совета безопасности РФ в пятницу, 22
    апреля.

    «Мы сегодня
    рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском
    пространстве», — отметил Путин.

    Глава
    РФ подчеркнул, что проработкой данных вопросов по линии правительства
    занимается вице-премьер Алексей Оверчук.

    Ранее
    первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский дал
    высокую оценку развитию российской экономики на фоне санкционного влияния стран
    Запада.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »