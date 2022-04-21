Путин поделился воспоминанием о смерти друга из университета

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Президент России Владимир Путин рассказал об университетском товарище, который скончался от травмы после неудачного участия в соревнованиях.
Глава государства поделился воспоминанием на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Встреча состоялась в Москве.
«У меня друг университетский погиб на соревнованиях. Бросок делал вперед, и… Бывает, к сожалению», — сказал Владимир Путин.
Ранее президент сообщил, что трагедия в Донбассе сподвигла Россию начать спецоперацию на Украине. Напомним, что шаг стал вынужденным, он направлен на денацификацию и демилитаризацию соседнего с РФ государства.
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