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    Путин поделился воспоминанием о смерти друга из университета

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин поделился воспоминанием о смерти друга из университета

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин рассказал об университетском товарище, который скончался от травмы после неудачного участия в соревнованиях.

    Глава государства поделился воспоминанием на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Встреча состоялась в Москве.

    «У меня друг университетский погиб на соревнованиях. Бросок делал вперед, и… Бывает, к сожалению», — сказал Владимир Путин.

    Ранее президент сообщил, что трагедия в Донбассе сподвигла Россию начать спецоперацию на Украине. Напомним, что шаг стал вынужденным, он направлен на денацификацию и демилитаризацию соседнего с РФ государства.

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