Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна РФ в школах

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о поднятии государственного флага и исполнения гимна страны в школах в качестве воспитательного процесса, передает РИА Новости.
Воспитатель Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов на встрече президента РФ с учителями и учениками рассказал Владимиру Путину о традиции «Артека» поднимать флаг. В этой связи, Антипов выдвинул предложение об обеспечении всех школ государственной символикой в качестве воспитательного процесса.
Глава государства рассмотрел данное предложение и счел его перспективным.
«Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера — например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — подчеркнул Путин.
Российский лидер также добавил, что финансирование данного проекта можно обеспечить из федерального бюджета.
Источник также сообщил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о рассмотрении реализации данной идеи накануне. Она отметила, что вопрос единого стандарта следует отработать с администрацией президента. Но законодательство об образовании никак не препятствует, и, более того, поощряет подобную инициативу.