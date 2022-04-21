Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна РФ в школах

Источник также сообщил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о рассмотрении реализации данной идеи накануне. Она отметила, что вопрос единого стандарта следует отработать с администрацией президента. Но законодательство об образовании никак не препятствует, и, более того, поощряет подобную инициативу.