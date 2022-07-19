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Путин поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в вопросе вывоза украинского зерна

Путин поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в вопросе вывоза украинского зерна
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за посредничество в вопросе вывоза украинского зерна.

«Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море», — подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что не все вопросы решены, однако стороны пришли к положительным результатам и «продвинулись вперед».

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RusNewsToday24
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