Путин поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в вопросе вывоза украинского зерна

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за посредничество в вопросе вывоза украинского зерна.
«Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море», — подчеркнул российский лидер.
Путин также добавил, что не все вопросы решены, однако стороны пришли к положительным результатам и «продвинулись вперед».