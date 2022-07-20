Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за посреднические усилия при решении вопроса о вывозе украинского зерна из черноморских портов.
Глава РФ отметил, что не все вопросы по этой теме еще решены, но движение есть. И это уже хорошо, подчеркнул он.
«Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед», — заявил Путин на двусторонней встрече с турецки коллегой.
Мероприятие с участием лидеров России и Турции проходило в Тегеране, куда Путин прилетел на саммит «астанинской тройки».