Путин перечислил пять способов вывоза зерна из Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет речи о блокировке транзита зерна из Украины, продукт можно вывезти с территории страны как минимум пятью способами.
По словам Путина, зерно можно вывезти через украинские порты, но для этого придется разминировать их. Путь по суше — через Польшу, Венгрию, по Дунаю через Румынию и через подконтрольные РФ порты в Азовском море.
«Самое простое — это вывоз с территории Белоруссии, самое дешевое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия готова со своей стороны обеспечить безопасный вывоз зерна через контролируемые ей порты: гарантирована безопасность проходов для иностранных судов в любом направлении.