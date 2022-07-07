Путин: партий у нас много, Родина — одна

Россия оказывает масштабную гуманитарную помощь беженцам и жителям Донбасса. Из различных регионов рФ регулярно отправляются фуры с продуктами и товарами первой необходимости.

«Партий у нас много, Родина — одна», — заявил Путин.

Глава государства поблагодарил лидеров фракций за гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Он сделал акцент на необходимости ценить и защищать свою Родину.

Политических партий в России много, но Родина у людей всего одна, заявил президент РФ Владимир Путин.