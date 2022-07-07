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Путин: партий у нас много, Родина — одна

Путин: партий у нас много, Родина — одна
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политических партий в России много, но Родина у людей всего одна, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил лидеров фракций за гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Он сделал акцент на необходимости ценить и защищать свою Родину.

«Партий у нас много, Родина — одна», — заявил Путин.

Россия оказывает масштабную гуманитарную помощь беженцам и жителям Донбасса. Из различных регионов рФ регулярно отправляются фуры с продуктами и товарами первой необходимости.

Донбасс Путин родина
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