Путин оценил возврат Запада к угольной энергетике

ЕС ранее объявил о своем намерении перейти на чистую энергетику к 2050 году. К этому периоду европейские страны рассчитывали полностью ликвидировать углеводородные выбросы. Однако планы оказались под угрозой срыва из-за прекращения членами Евросоюза импорта ископаемого топлива из России. В этих условиях альтернативным сырьем для них стал уголь.