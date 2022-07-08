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Путин оценил возврат Запада к угольной энергетике

Путин оценил возврат Запада к угольной энергетике
politexpert.net

Президент России Владимир Путин назвал шумом заявления представителей западных стран о переходе на зеленую энергетику после их возврата к углю.

Глава государства отметил, что иностранные партнеры «шумели, шумели», а теперь вернулись к угольной генерации.

ЕС ранее объявил о своем намерении перейти на чистую энергетику к 2050 году. К этому периоду европейские страны рассчитывали полностью ликвидировать углеводородные выбросы. Однако планы оказались под угрозой срыва из-за прекращения членами Евросоюза импорта ископаемого топлива из России. В этих условиях альтернативным сырьем для них стал уголь.

европа Евросоюз зеленая энергетика Путин уголь
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