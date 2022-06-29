Путин оценил успехи российской спецоперации на Украине

Военная спецоперация по демилитаризации Украины продолжается согласно плану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.
Цели российских военных остались неизменными, однако тактика может меняться, добавил Путин. Он отметил, что доверяет профессионалам относительно хода спецоперации.
«Конечная цель специальной военной операции — освобождение Донбасса и гарантии безопасности самой России», — заявил глава государства.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля текущего года. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что войска РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, гражданскому населению ничего не угрожает.