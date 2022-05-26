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Путин оценил последствия заморозки российских активов на Западе

Путин оценил последствия заморозки российских активов на Западе
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Воровство чужих активов может обернуться для Запада проблемами, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума по видеосвязи.

Несоблюдение правил и норм в области международных финансов и торговли ни к чему хорошему не приводит, подчеркнул российский лидер, комментируя ситуацию с заморозкой резервов РФ за рубежом.

«А если выражаться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает … Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — добавил Путин.

Активы России оказались заблокированы за границей после начала спецоперации РФ на территории Украины, целью которой является защита жителей Донбасса от киевского режима.

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