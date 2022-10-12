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Путин отправил грузовики с подаренными ему на юбилей фруктами в детдома Петербурга

Путин отправил грузовики с подаренными ему на юбилей фруктами в детдома Петербурга
kremlin.ru | Администрация Президента России

Многочисленные фрукты, которые подарил на юбилей президенту России Владимиру Путину глава Таджикистана Эмомали Рахмон, отправились в детские дома Петербурга.

Владимир Путин отмечал свое 70-летие 7 октября. В этот день он получил необычный и роскошный презент от лидера Таджикистана Эмомали Рахмона — две пирамиды из арбузов и дынь и «ковер» из других фруктов.

Чуть позже стало известно, что этот подарок Владимир Путин отправил постояльцам детских домов Санкт-Петербурга. Для перевозки фруктов понадобилось шесть грузовиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе государства трактор. Техника при помощи ручной сборки будет создана по специальному сертификату.

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