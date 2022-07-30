Путин отметил историческую важность расширения «Острова фортов» в Петербурге

Расширение «Острова фортов» не только принесет пользу развитию Кронштадта, но и станет исторически важным решением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в парк.
Глава государства посетил «Остров фортов» 30 июля. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
«Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить», — заявила Шойгу.
По ее словам, больше всего Путину понравились форты, находящиеся на реставрации, а также вид на залив. Отдельно глава государства отметил фигуру пингвина у якоря во льдах, которая пользуется популярностью у туристов.