Путин освободил от должности четырех специалистов в Совете безопасности России

Global look press/Kremlin Pool Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Global look press/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых
должностей четверых специалистов в Совете безопасности РФ. Соответствующее
распоряжение обнародовано на сайте правовой информации.

Научный совет при Совете безопасности РФ лишился четырех экспертов, в числе которых есть сотрудники институтов РАН. Указ был подписан 28 марта и вступает в силу с этого момента. 

Состав продолжит работу без директора Института Европы Алексея Громыко, главы центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александра Никитина, главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Александра Панова и научного руководителя Института США и Канады Сергея Рогова.

«Внести в состав научного совета при совете безопасности
изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова
С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — написано в
документе.

Ранее Путин провеле телефонные переговоры с президентом
Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили вопросы энергоресурсов и
обстановку в Мариуполе, пишет РИАМО.

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