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Путин одобрил идею выдачи жилищных сертификатов приехавшим из ДНР

Путин одобрил идею выдачи жилищных сертификатов приехавшим из ДНР
pxhere.com/PD

Россия выдаст жилищные сертификаты жителям Мариуполя, чья жилплощадь разрушилась в процессе военных действий. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Такие меры поддержки помогут гражданам обзавестись новой недвижимостью на территории ДНР в любом ее населенном пункте. Также владельцам пострадавших зданий в Донбассе начислят единовременные выплаты на ремонт в объеме 6 тысяч рублей на «квадрат». 

Российский лидер одобрил соответствующие инициативы.

Регионы РФ взяли шефство над несколькими районами Донбасса. Как российские субъекты помогают районам вернуться к нормальной жизни, рассказал «ФедералПресс».

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RusNewsToday24
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