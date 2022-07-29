Путин одобрил идею выдачи жилищных сертификатов приехавшим из ДНР

Такие меры поддержки помогут гражданам обзавестись новой недвижимостью на территории ДНР в любом ее населенном пункте. Также владельцам пострадавших зданий в Донбассе начислят единовременные выплаты на ремонт в объеме 6 тысяч рублей на «квадрат».