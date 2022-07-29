Путин одобрил идею выдачи жилищных сертификатов приехавшим из ДНР

Россия выдаст жилищные сертификаты жителям Мариуполя, чья жилплощадь разрушилась в процессе военных действий. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Такие меры поддержки помогут гражданам обзавестись новой недвижимостью на территории ДНР в любом ее населенном пункте. Также владельцам пострадавших зданий в Донбассе начислят единовременные выплаты на ремонт в объеме 6 тысяч рублей на «квадрат».
Российский лидер одобрил соответствующие инициативы.
Регионы РФ взяли шефство над несколькими районами Донбасса. Как российские субъекты помогают районам вернуться к нормальной жизни, рассказал «ФедералПресс».