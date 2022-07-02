Путин одним заявлением развеял миф Киева о ситуации с украинским зерном

Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным в Кремле на пятый день рабочего визита за границу. На встрече с коллегой Путин отметил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты.