Путин одним заявлением развеял миф Киева о ситуации с украинским зерном

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с украинским зерном. По словам российского лидера, в портах находится 5 миллионов тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки, сообщает ТАСС.
Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным в Кремле на пятый день рабочего визита за границу. На встрече с коллегой Путин отметил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины.
Безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов сейчас невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, созданных Киевом