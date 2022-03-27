Путин одним неожиданным ходом спутал все карты Западу

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Введенные США и Европой санкции против России оборачиваются неожиданным эффектом для всех участников данного противостояния. Об этом в статье для L’AntiDiplomatico пишет американский аналитик Эндрю Корыбко.

Коллективный Запад в надежде разрушить экономику РФ один за другим принимает пакеты ограничительных мер. Как признаются в ЕС, европейцы уже оказали на Москву максимальное давление, однако российское руководство не продемонстрировало даже намека на готовность внести коррективы в свою внешнюю политику. Более того, Эндрю Корыбко утверждает, что санкционное противостояние Запада и РФ начало развиваться отнюдь не по сценарию Вашингтона.

Американский аналитик с восхищением отметил, как президент РФ Владимир Путин всего одним неожиданным решением спутал Западу все карты. Речь идет о продаже Москвой газа недружественным странам исключительно за рубли. Соответствующее заявление российского лидера моментально привело к тому, что национальная валюта РФ выросла на 8,3% по отношению к доллару. Помимо этого, импортеры российского газа оказались перед сложным выбором: либо согласиться на условие Москвы и укрепить позиции рубля, либо отказаться от поставок и автоматически спровоцировать рост цен на голубое топливо до 4000 тысяч долларов за тысячу кубометров.

«Оба результата выгодны для России: либо ее валюта стабилизируется, либо евро начнет рушиться так же быстро или даже сильнее», – приводит «ПолитРоссия» перевод статьи L’AntiDiplomatico.

Подводя итог, Эндрю Корыбко подчеркнул, что российское руководство во главе с Владимиром Путиным не только нарушило планы Запада по разрушению экономики и РФ, но и поставило его в крайне уязвимое положение. При этом реальных санкций Москва еще толком и не вводила.

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