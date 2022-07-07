Путин обвинил Запад в развязывании конфликта в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин выступил на совещании депутатов Госдумы РФ и сделал ряд важных замечаний по поводу ситуации на Украине.
В конфликте в Донбассе президент обвинил страны Запада, которые бесцеремонно навязывают другим странам свой миропорядок.
«Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно», — отметил Путин.
Президент также отметил, что ничего «серьезного» на Украине Россия еще не начинала, а действия недружественных стран удалось минимизировать. По словам Путина, санкции хоть и создают определенные сложности Москве, но не такие, на которые рассчитывал Запад