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Путин обвинил Запад в развязывании конфликта в Донбассе

Путин обвинил Запад в развязывании конфликта в Донбассе
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин выступил  на совещании депутатов Госдумы РФ и сделал ряд важных замечаний по поводу ситуации на Украине.

В конфликте в Донбассе президент обвинил страны Запада, которые бесцеремонно навязывают другим странам свой миропорядок. 

«Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно», — отметил Путин. 

Президент также отметил, что ничего «серьезного» на Украине Россия еще не начинала, а действия недружественных стран удалось минимизировать. По словам Путина, санкции хоть и создают определенные сложности Москве, но не такие, на которые рассчитывал Запад

госдума Донбасс Запад Путин
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RusNewsToday24
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