Путин обсудил спецоперацию ВС РФ на Украине в ходе телефонного разговора с Шольцем и Макроном

Глава государства подчеркнул, что российские войска в ходе выполнения боевых задач на украинской территории строго соблюдают нормы международного права. Путин также подробно объяснил Макрону и Шольцу, как продвигается работа по возвращению мирной жизни в освобожденный от украинских националистов Мариуполь.