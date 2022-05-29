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Путин обсудил спецоперацию ВС РФ на Украине в ходе телефонного разговора с Шольцем и Макроном

Путин обсудил спецоперацию ВС РФ на Украине в ходе телефонного разговора с Шольцем и Макроном
Global look press Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Согласно информации на официальном сайте президента РФ, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским и немецким коллегами обсудил ход специальной военной операции на Украине.

Глава государства подчеркнул, что российские войска в ходе выполнения боевых задач на украинской территории строго соблюдают нормы международного права. Путин также подробно объяснил Макрону и Шольцу, как продвигается работа по возвращению мирной жизни в освобожденный от украинских националистов Мариуполь.

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