Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество

Также лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирийской Арабской Республике с учетом состоявшегося трехстороннего саммита в Иране. Уточняется, что Путин и наследный принц условились и дальше продолжать взаимодействие на различных уровнях.