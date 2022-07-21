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Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество

Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество
kremlin.ru / Администрация президента России

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Главной темой диалога стало сотрудничество двух государств.

Уточняется, что обе стороны позитивно оценили уровень дружественных связей Москвы и Эр-Риада. Они обсудили международную ситуацию на рынке нефти и отметили важность дальнейшего взаимодействия в рамках ОПЕК+. 

Также лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирийской Арабской Республике с учетом состоявшегося трехстороннего саммита в Иране. Уточняется, что Путин и наследный принц условились и дальше продолжать взаимодействие на различных уровнях.

Напомним, что 19 июля президент РФ совершил официальный визит в Тегеран. Там состоялась встреча по «астанинскому формату» лидеров России, Турции и Ирана.

наследный принц Путин саудовская аравия
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