Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Главной темой диалога стало сотрудничество двух государств.
Уточняется, что обе стороны позитивно оценили уровень дружественных связей Москвы и Эр-Риада. Они обсудили международную ситуацию на рынке нефти и отметили важность дальнейшего взаимодействия в рамках ОПЕК+.
Также лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирийской Арабской Республике с учетом состоявшегося трехстороннего саммита в Иране. Уточняется, что Путин и наследный принц условились и дальше продолжать взаимодействие на различных уровнях.
Напомним, что 19 июля президент РФ совершил официальный визит в Тегеран. Там состоялась встреча по «астанинскому формату» лидеров России, Турции и Ирана.