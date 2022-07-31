Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде в День ВМФ

Отметим, День ВМФ ежегодно празднуется в России в последнее воскресенье июля. В 2022 году Военно-морской флот РФ отмечает 326-ю годовщину. В этот раз в состав флота вошла атомная подлодка «Белгород», являющаяся первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников «Посейдон».