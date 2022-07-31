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Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде в День ВМФ

Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде в День ВМФ
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также поздравил личные составы экипажей с Днем Военно-морского флота РФ, сообщает РИА Новости.

«Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — сказал Путин.

Отметим, День ВМФ ежегодно празднуется в России в последнее воскресенье июля. В 2022 году Военно-морской флот РФ отмечает 326-ю годовщину. В этот раз в состав флота вошла атомная подлодка «Белгород», являющаяся первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников «Посейдон».

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