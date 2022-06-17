Путин об импортозамещении: надо не копировать, а быть на шаг впереди

Президент России Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди, сообщает ТАСС.
По словам президента, сквозной принцип развития России — достижение технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов.
Ранее российский лидер обратился к бизнесу и руководителям, заявив, что настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее детей со своей Родиной.