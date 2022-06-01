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Путин неожиданно ответил на приглашение посетить Мурманск на пенсии

Путин неожиданно ответил на приглашение посетить Мурманск на пенсии
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин может посетить Мурманск после выхода не пенсию. Об этом глава государства заявил во время встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

Видео с мероприятия появилось в Сети. В ходе мероприятия одна из семей пригласила российского лидера посетить Мурманск.

«Хотелось бы вас пригласить к нам в Мурманск в гости. Если сейчас не получится, то когда на пенсию пойдете, у вас много будет времен, приглашаем вас», – сказал один из участников мероприятия.

Путин поблагодарил собеседника за приглашение, а также неожиданно согласился.

«Может и раньше получится», – добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин провел кадровую ротацию в рядах МВД. Он отправил в отставку пять генералов и одного полковника.

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