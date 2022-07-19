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Путин назвал возможное место проведения следующего саммита астанинской «тройки»

Путин назвал возможное место проведения следующего саммита астанинской «тройки»
politexpert.net

Россия должна стать страной-организатором следующего саммита астанинской «тройки». Об  этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидерами Ирана и Турции, пишет РИА Новости.

Путин указал на приближающуюся очередь Москвы принимать мировых лидеров. При этом он подчеркнул, что россияне будут рады видеть зарубежных глав государств у себя на родине.

Напомним, астанинская «тройка» была создана в 2017 году ради урегулирования сирийского конфликта. Ее участниками стали Россия, Турция и Иран, передает телеканал «360».

В этот раз саммит проходит в Тегеране. Владимир Путин отправился в иранскую столицу для участия в трехсторонних переговорах и трех раундах двусторонних встреч.

Ранее российский лидер поблагодарил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана за грамотную организацию консультаций по экспорту зерна с Украины. Он высокого оценил посредническую деятельность Астаны и перспективы диалога с Киевом и представителями ООН.

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RusNewsToday24
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