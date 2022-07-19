Путин назвал возможное место проведения следующего саммита астанинской «тройки»

Россия должна стать страной-организатором следующего саммита астанинской «тройки». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидерами Ирана и Турции, пишет РИА Новости.
Путин указал на приближающуюся очередь Москвы принимать мировых лидеров. При этом он подчеркнул, что россияне будут рады видеть зарубежных глав государств у себя на родине.
Напомним, астанинская «тройка» была создана в 2017 году ради урегулирования сирийского конфликта. Ее участниками стали Россия, Турция и Иран, передает телеканал «360».
В этот раз саммит проходит в Тегеране. Владимир Путин отправился в иранскую столицу для участия в трехсторонних переговорах и трех раундах двусторонних встреч.
Ранее российский лидер поблагодарил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана за грамотную организацию консультаций по экспорту зерна с Украины. Он высокого оценил посредническую деятельность Астаны и перспективы диалога с Киевом и представителями ООН.