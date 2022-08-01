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Путин назвал умелыми и решительными действия десантников в ходе спецоперации на Украине

Путин назвал умелыми и решительными действия десантников в ходе спецоперации на Украине
kremlin.ru / Администрация президента России

Десантники умело и решительно действуют во время специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства поздравил бойцов с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение Путина опубликовали на сайте Министерства обороны РФ.

Президент России заявил, что солдаты и офицеры продолжают сложившиеся в войсках ратные и патриотические традиции. Они во время решений сложных задач всегда показывают профессионализм, отвагу и мужество.

«И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Ранее президент сообщил, что в ядерной войне не может быть победителей. Этот конфликт не должен быть развязан. Об этом написало издание Argumenti.ru.

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