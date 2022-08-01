Путин назвал умелыми и решительными действия десантников в ходе спецоперации на Украине

Десантники умело и решительно действуют во время специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил бойцов с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение Путина опубликовали на сайте Министерства обороны РФ.
Президент России заявил, что солдаты и офицеры продолжают сложившиеся в войсках ратные и патриотические традиции. Они во время решений сложных задач всегда показывают профессионализм, отвагу и мужество.
«И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Путин.
Ранее президент сообщил, что в ядерной войне не может быть победителей. Этот конфликт не должен быть развязан. Об этом написало издание Argumenti.ru.