Путин назвал Украину единственной в мире героизирующей нацизм страной

Экстремисты есть на всех континентах, однако ни одна власть не поощеряет «многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой». Российский лидер на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с сожалением заявил, что на Украине это происходит.