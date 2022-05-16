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    Путин назвал Украину единственной в мире героизирующей нацизм страной

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин назвал Украину единственной в мире героизирующей нацизм страной

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Украина является единственной в мире страной, где нацизм поощряется на государственном уровне, заявил президент России Владимир Путин.

    Экстремисты есть на всех континентах, однако ни одна власть не поощеряет «многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой». Российский лидер на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с сожалением заявил, что на Украине это происходит.

    «К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», — заявил Путин.

    Он добавил, что Запад активно игнорирует проявления неонацизма на Украине. Такую позицию президент РФ сравнил с поддержкой боевиков.

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