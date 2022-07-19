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Путин назвал способ преодолеть энергетический кризис в Европе

Путин назвал способ преодолеть энергетический кризис в Европе
globallookpress.com/Daniel Reinhardt/dpa

Президент России Владимир Путин предложил способ урегулирования энергетического кризиса в Европе. По словам главы государства, эффективным решением может стать запуск газопровода «Северный поток — 2».

С таким заявлением политик выступил в ходе пресс-конференции в рамках саммита астанинской «тройки». При этом он предупредил, что Россия может предоставить иностранным коллегам лишь 50% мощностей трубопровода. Остальное уже зарезервировано для внутреннего рынка страны.

«У нас существует еще один готовый маршрут — это “Северный поток — 2”. Его можно запустить…» — предложил Путин.

19 июля российский президент посетил Тегеран и встретился с лидерами Турции и Ирана. Российский лидер отметил, что у него состоялся конструктивный разговор с Реджепом Эрдоганом и Эбрахимом Раиси. По итогам саммита стороны договорились продолжать сотрудничество и укреплять международные связи.

астанинский саммит владимир путин Северный поток — 2 энергетический кризис
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