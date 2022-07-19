Путин назвал способ преодолеть энергетический кризис в Европе

С таким заявлением политик выступил в ходе пресс-конференции в рамках саммита астанинской «тройки». При этом он предупредил, что Россия может предоставить иностранным коллегам лишь 50% мощностей трубопровода. Остальное уже зарезервировано для внутреннего рынка страны.