Путин назвал способ преодолеть энергетический кризис в Европе

Президент России Владимир Путин предложил способ урегулирования энергетического кризиса в Европе. По словам главы государства, эффективным решением может стать запуск газопровода «Северный поток — 2».
С таким заявлением политик выступил в ходе пресс-конференции в рамках саммита астанинской «тройки». При этом он предупредил, что Россия может предоставить иностранным коллегам лишь 50% мощностей трубопровода. Остальное уже зарезервировано для внутреннего рынка страны.
«У нас существует еще один готовый маршрут — это “Северный поток — 2”. Его можно запустить…» — предложил Путин.
19 июля российский президент посетил Тегеран и встретился с лидерами Турции и Ирана. Российский лидер отметил, что у него состоялся конструктивный разговор с Реджепом Эрдоганом и Эбрахимом Раиси. По итогам саммита стороны договорились продолжать сотрудничество и укреплять международные связи.