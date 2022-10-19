Путин назвал размер ежемесячного довольствия мобилизованных

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается. Мобилизационные мероприятия начались в день обращения президента. Путин подчеркнул, что перед отправкой в военные части призванные россияне в обязательном порядке пройдут дополнительную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».