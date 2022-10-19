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Путин назвал размер ежемесячного довольствия мобилизованных

Политолог Брутер: Путин дал Западу ясный сигнал о готовности России отстаивать интересы до конца
kremlin.ru | Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ объявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается. Мобилизационные мероприятия начались в день обращения президента. Путин подчеркнул, что перед отправкой в военные части призванные россияне в обязательном порядке пройдут дополнительную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».

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