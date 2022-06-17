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Путин назвал главный показатель эффективности работы органов власти

Путин назвал главный показатель эффективности работы органов власти
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти. Об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава РФ также поручил уже в 2022 году добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан.

Отметим, начало выступления Путина было запланировано на 14:00. За десять минут до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что время изменилось, так как системы ПМЭФ-2022 подвергаются массированным DDoS-атакам.

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