Путин назвал главную причину частичной мобилизации в России

Частичная мобилизация в России связана с тем, что контрактниками невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
«Линия соприкосновения 1100 километров. Держать контрактниками невозможно. С этим связана мобилизация. Все граждане должны пройти подготовку. Первичная подготовка от пяти до 10 дней. В боевых частях — еще подготовка от пяти до пятнадцати дней. Потом дополнительное слаживание», — рассказал Путин, объяснив главную причину введения частичной мобилизации в РФ.
Ранее, 21 сентября, глава государства объявил частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Уже нет сомнений, что цель Запада — ослабить и уничтожить Россию, сделать так, чтобы страна перестала существовать, отметил президент. Плацдармом для этого выбрана территория Украины. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что по мобилизационным мероприятиям планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов. Каждый регион получил соответствующую квоту.
Мобилизационные мероприятия начались в день обращения президента. Путин подчеркнул, что перед отправкой в военные части призванные россияне в обязательном порядке пройдут дополнительную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».