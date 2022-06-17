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Путин назвал главное условие для вывоза зерна из Украины

Путин назвал главное условие для вывоза зерна из Украины
Global look press/Kremlin Pool

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует экспорту зерна из Украины, сообщает RT.

«Мы не препятствуем экспорту зерна с Украины, пусть разминируют и вывозят. Не мы же заминировали черноморские порты Украины», — заявил президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что порты Украины серьезно заминированы, акватория критически опасна для судоходов, поэтому необходима спецоперация по разминированию.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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