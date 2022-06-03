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Путин назвал блефом обвинения Запада, что Россия «не дает» вывозить зерно с Украины

Путин назвал блефом обвинения Запада, что Россия «не дает» вывозить зерно с Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Москва не препятствует вывозу зерна с украинских территорий. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства в беседе с журналистами отметил, что обвинения западных лидеров в том, что Россия «не дает» вывезти зерно с Украины – блеф. 

Президент уточнил, что украинскую пшеницу можно переправить через Белоруссию, Румынию, Венгрию и Польшу. Однако для начала необходимо снять санкционные ограничения, которые была введены в отношении Минска.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила готовность Кремля отправлять зерно всем нуждающимся странам.

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