Путин назвал блефом обвинения Запада, что Россия «не дает» вывозить зерно с Украины

Москва не препятствует вывозу зерна с украинских территорий. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин.
Глава государства в беседе с журналистами отметил, что обвинения западных лидеров в том, что Россия «не дает» вывезти зерно с Украины – блеф.
Президент уточнил, что украинскую пшеницу можно переправить через Белоруссию, Румынию, Венгрию и Польшу. Однако для начала необходимо снять санкционные ограничения, которые была введены в отношении Минска.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила готовность Кремля отправлять зерно всем нуждающимся странам.