Путин: настоящий успех приходит, когда связываешь будущее со своей Родиной

Президент России Владимир Путин обратился к бизнесу и руководителям на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее детей со своей Родиной», — подчеркнул Путин.
Отметим, представитель Кремля отмечал в эфире Первого канала, что речь главы государства на форуме коснется экономических процессов. По словам Пескова, Путин лично принял участие в подготовке выступления и отнесся к этому очень ответственно. От президента ждут оценок происходящего и видения будущего, добавлял пресс-секретарь главы государства.