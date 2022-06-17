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Путин: настоящий успех приходит, когда связываешь будущее со своей Родиной

Путин: настоящий успех приходит, когда связываешь будущее со своей Родиной
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин обратился к бизнесу и руководителям на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее детей со своей Родиной», — подчеркнул Путин.

Отметим, представитель Кремля отмечал в эфире Первого канала, что речь главы государства на форуме коснется экономических процессов. По словам Пескова, Путин лично принял участие в подготовке выступления и отнесся к этому очень ответственно. От президента ждут оценок происходящего и видения будущего, добавлял пресс-секретарь главы государства.

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