Путин: наследники бандеровцев засылают диверсионные группы на территорию России

В ходе совещания с постоянными членами Совбеза России глава государства Владимир Путин заявил о подготовке диверсий со стороны Киева.
«Наследники бандеровцев пытаются организовать подполье, засылают диверсионные группы на российские территории», — сообщил Путин.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.