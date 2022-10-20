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Путин: наследники бандеровцев засылают диверсионные группы на территорию России

Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку на службу по призыву
Global Look Press | Kremlin Pool

В ходе совещания с постоянными членами Совбеза России глава государства Владимир Путин заявил о подготовке диверсий со стороны Киева.

«Наследники бандеровцев пытаются организовать подполье, засылают диверсионные группы на российские территории», — сообщил Путин.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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