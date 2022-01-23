Путин направил поздравительную телеграмму ДОСААФ в честь годовщины создания организации

Путин направил поздравительную телеграмму ДОСААФ в честь годовщины создания организации Новости
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Президент России Владимир Путин поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем. Сообщение появилось на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что общество является правопреемником легендарного ОСОАВИАХИМа. По его словам, организация создавалась смелыми и отважными людьми, которые хотели получать новые знания и навыки.

«Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ, многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в Вооруженных Силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта», — сказано в сообщении.

Путин добавил, что многие воспитанники общества достойно сражались в Великой Отечественной войне, а также добились значительных результатов в различных сферах.

Ранее стало известно, что Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артиста удостоили награды за развитие российской культуры и искусства.

 
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