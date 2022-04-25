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    Путин направил Макрону поздравительную телеграмму по случаю переизбрания

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин направил Макрону поздравительную телеграмму по случаю переизбрания

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    Global look press/Kremlin Pool

    Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Франции
    Эммануэля Макрона с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщили в
    Кремле.

    Российский лидер направил Макрону поздравительную
    телеграмму.

    «Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности,
    а также крепкого здоровья и благополучия», – сказано в сообщении.

    Второй тур президентских выборов во Франции прошел 24
    апреля. По итогам избирательного процесса, победу одержал Эммануэль Макрон.
    Политик набрал 58,5% голосов. Кандидатуру его оппонента Марин Ле Пен поддержали
    41,45% граждан.

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