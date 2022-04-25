Путин направил Макрону поздравительную телеграмму по случаю переизбрания

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Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Франции
Эммануэля Макрона с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщили в
Кремле.
Российский лидер направил Макрону поздравительную
телеграмму.
«Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности,
а также крепкого здоровья и благополучия», – сказано в сообщении.
Второй тур президентских выборов во Франции прошел 24
апреля. По итогам избирательного процесса, победу одержал Эммануэль Макрон.
Политик набрал 58,5% голосов. Кандидатуру его оппонента Марин Ле Пен поддержали
41,45% граждан.
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