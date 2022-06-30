Путин намерен раскрыть тему развития ситуации в мире на одном из выступлений

Российский лидер Владимир Путин заявил, что посвятит одно из своих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.
Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия нелегальной разведки.
«Считаю необходимым посвятить (анализу развития ситуации в мире. — Прим. ред.) одно из своих следующих выступлений», — отметил президент.
Ранее Владимир Путин отметил, что рассчитывает до конца текущего года на организацию переговорного процесса по установлению зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией.