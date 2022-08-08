Путин наградил посла в Польше Андреева орденом Александра Невского за дипломатическую службу

Ранее стало известно, что Владимир Путин утвердил состав делегации, которая примет участие в Генассамблее ООН. Группу представителей России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польша», – сказано в документе.

Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ. Отмечается, что дипломат получил награду за добросовестную работу.