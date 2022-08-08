Путин наградил посла в Польше Андреева орденом Александра Невского за дипломатическую службу

Посол России в Польше Сергей Андреев удостоен ордена Александра Невского. Документ появился на портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ. Отмечается, что дипломат получил награду за добросовестную работу.
«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польша», – сказано в документе.
Ранее стало известно, что Владимир Путин утвердил состав делегации, которая примет участие в Генассамблее ООН. Группу представителей России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.