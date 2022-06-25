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Путин на встрече с Лукашенко анонсировал передачу Белоруссии партии комплексов «Искандер-М»

Путин на встрече с Лукашенко анонсировал передачу Белоруссии партии комплексов «Искандер-М»
globallookpress/Kremlin Pool

Российская сторона в ближайшие месяцы отправит в Белоруссию партию комплексов «Искандер-М», заявил президент Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.и 

В субботу, 25 июня, Путин и Лукашенко провели встречу в Петербурге, куда белорусский лидер прилетел с рабочим визитом. Политики обсудили не только события на Украине, но и передачу Минску партии российских комплексов «Искандер-М».

«Решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы “Искандер-М”», — отметил Путин.

Российский лидер также отметил, что упомянутые комплексы способны использовать не только баллистические, но и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.

искандер Лукашенко Путин
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