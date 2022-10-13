Путин на встрече с Эрдоганом: "Турецкий поток" пытались взорвать

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) провели отдельную встречу, на которой подняли вопросы создание газового хаба и украинскую проблематику. Остановились и на работе “Турецкого потока”.