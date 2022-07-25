Путин на форуме смог усадить весь зал одним движением рук

Президент России Владимир Путин направил участников форума «Сильные идеи для нового времени» на свои места при помощи одного жеста.
Участники мероприятия встретили главу государства аплодисментами и улыбками. Российский лидер ответил им тем же. После он усадил зал при помощи одного жеста руками. Приветствие Путина попало на видео.
Отмечается, что форум «Сильные идеи для нового времени» направлен на формирование содружества инициативных людей. Мероприятие объединяет представителей сфер экономики, технологического и социального развития, НКО и других.