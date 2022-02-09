Путин может перейти к плану «Б», если переговоры с США по безопасности потерпят неудачу

Переговоры между США и Россией по вопросам безопасности пока не подошли к логическому итогу. У президента РФ Владимира Путина есть план «Б», если диалог потерпит неудачу, сообщает портал Topcor.

Планом «А» условно можно назвать тот вариант развитий, при котором США принимают условия России и выполняют их. Речь идет как о неразмещении вооружений, так и о четком ответе на вопрос о нерасширении НАТО на восток. Пока с американской стороны, как отмечают аналитики, не поступает явных сигналов о том, что Вашингтон готов пойти на такой шаг.

В такой ситуации логично задуматься о плане «Б», суть которого будет заключаться в силовом принуждении США к миру. По мнению аналитиков Topcor, для этого может быть проведена показательная силовая акция, где будет продемонстрирована мощь военной сферы России. План «Б» будет задействован, если руководство США и НАТО откажутся предоставлять гарантии безопасности. В любом случае, Россия в этом диалоге занимает ведущую роль, перехватив у Запада стратегическую инициативу. США и НАТО же осознали, что стали заложником чужой игры, и теперь пытаются затянуть процесс, судорожно пытаясь найти выход.

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